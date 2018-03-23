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23 марта 2018
Главные новости Москвы
22:12  23 марта 2018 3

«Единая Россия» раскритиковала позицию депутата, назвавшего журналистов «слугами»

XVII съезд партии
Ревенко считает мнение депутата оскорбительнымФото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко осудил высказывание депутата Фатиха Сибагатуллина, назвавшего журналистов «слугами». Ревенко считает такую позицию оскорбительной.

«Крайне возмутительна и некорректна позиция коллеги-депутата Фатиха Сибагатуллина, назвавшего журналистов «слугами», — заявил Ревенко. По его словам, «позиция парламентария не имеет ничего общего с позицией «Единой России» и наших депутатов», сообщается на официальном сайте партии «Единая Россия».

Ревенко сообщил также, что «Единая Россия» и депутаты всегда относились и относятся с исключительным уважением к журналистам». Он назвал работу журналистов «тяжелым трудом людей, которые профессионально и часто самоотверженно служат интересам общества». Высказывание Сибагатуллина он посчитал недостойными представителя партии «Единая Россия».

Ранее «URA.RU» писало, что депутат Госдумы от Татарстана Сибагатуллин резко отреагировал на бойкот некоторых СМИ, который те объявили нижней палате парламента. Он назвал журналистов «слугами».

Напомним, что несколько федеральных СМИ приостановили взаимодействие с Госдумой — среди них «РБК», «Лента.ру», «Дождь» и «Эхо Москвы». Они не согласились с решением комиссии по этике, которая не нашла признаков домогательства депутата от фракции ЛДПР Леонида Слуцкого по отношению к журналисткам. В начале февраля Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах к работающим в нижней палате журналисткам.

Ольга Кулакова
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