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29 марта 2018
28 марта 2018
27 марта 2018
16:23  29 марта 2018 0

Спикер югорского парламента сделал замечание коллегам из-за их доходов

Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, хохряков борис
Борис Хохряков напомнил депутатам, что у них остался буквально один день для подачи декларацииФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков напомнил окружным депутатам о необходимости сдать сведения о доходах за 2017 год. Спикер парламента обратился к коллегам в конце заседания ЗакСо в четверг, 29 марта.

Борис Хохряков напомнил, что сведения о доходах необходимо представить в срок до 1 апреля. «Осталось всего несколько дней, поэтому я попрошу как-то эту работу активизировать», — отметил спикер.

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У депутатов фактически остался всего один рабочий день. По данным «URA.RU», проблемы с декларацией у девяти парламентариев — некоторые из них забывают про полученные награды, к которым прилагаются выплаты, льготные отпуска и другие полученные деньги.

Как ранее сообщало «URA.RU», из-за деклараций депутатов в 2015 году в Думе произошел скандал — несколько парламентариев забыли указать имущество либо полученные деньги. Например, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин не отразил в сведениях квартиру в Москве, на Рублевском шоссе, где он был прописан.

Антон Степыгин
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