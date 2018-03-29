Спикер югорского парламента сделал замечание коллегам из-за их доходов

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков напомнил окружным депутатам о необходимости сдать сведения о доходах за 2017 год. Спикер парламента обратился к коллегам в конце заседания ЗакСо в четверг, 29 марта.
Борис Хохряков напомнил, что сведения о доходах необходимо представить в срок до 1 апреля. «Осталось всего несколько дней, поэтому я попрошу как-то эту работу активизировать», — отметил спикер.
У депутатов фактически остался всего один рабочий день. По данным «URA.RU», проблемы с декларацией у девяти парламентариев — некоторые из них забывают про полученные награды, к которым прилагаются выплаты, льготные отпуска и другие полученные деньги.
Как ранее сообщало «URA.RU», из-за деклараций депутатов в 2015 году в Думе произошел скандал — несколько парламентариев забыли указать имущество либо полученные деньги. Например, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин не отразил в сведениях квартиру в Москве, на Рублевском шоссе, где он был прописан.