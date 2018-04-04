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Главные новости Челябинской области
11:37  04 апреля 2018 0

Челябинский учитель музыки задержан по подозрению в педофилии

Педофил, детское насилие, показ мод, подиум, модели, педофилия, извращенец, педофил, детское насилие
Новый педофильский скандал в Челябинской областиФото: depositphotos.com © URA.RU

Учителя музыки задержали по подозрению в педофилии в городе Коркино, райцентре Челябинской области. Решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения, сообщили «URA.RU» в местном следственном отделе.

Детали преступления в интересах следствия не разглашаются. Силовики отметили лишь, что дело возбуждено по ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. По данным местных СМИ, речь идет о 35-летнем учителем музыки, от действий которого могла пострадать 12-летняя девочка.

Это уже не первый педофильский скандал в Челябинской области. Самый громкий разразился в начале года, когда было возбуждено уголовное дело о систематических изнасилованиях семерых воспитанников одной из спецшкол-интернатов для детей с умственными отклонениями. Приемные родители заявляли, что к этому могут быть причастны преподаватели. Следователи опровергли эту версию и задержали Сергея К., проходившего в интернате практику. Друзья обвиняемого уверяют, что его подставило руководство интерната.

Сергей Леонов
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