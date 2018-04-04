Куйвашева подготовят уколами к девятидневному путешествию по Африке

19:55 04 апреля 2018 2

Губернатору придется подготовить свой организм к путешествию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 21 апреля отправится в Африку вместе с делегацией заявочного комитета «Экспо-2025», рассказали «URA.RU» источники. На жарком континенте глава региона пробудет дольше недели, до 29 апреля, и посетит пять стран, чтобы рассказать о заявке Екатеринбурга на международную выставку.

По информации «URA.RU», Евгений Куйвашев побывает в Алжире, Египте, Тунисе, Эритрее и Марокко. Вместе с ним из свердловских политиков в Африку также поедет заместитель, свердловский куратор заявки Александр Высокинский. Источники отмечают, что политикам предстоит серьезно подготовиться к поездке: «Перед тем, как поехать в жаркую страну, участники делегации всегда ставят много прививок и принимают таблетки от разных экзотических болезней. В Африке, например, можно заразиться малярией или желтой лихорадкой. Также приходится брызгаться репеллентами от насекомых и всегда иметь с собой влажные салфетки».

Перед новой командировкой Куйвашеву надо будет однократно поставить вакцину от желтой лихорадки, если у политика нет противопоказаний. Но стоит учесть, что иммунитет к болезни таким образом вырабатывается только через 7-10 дней. В случае с малярией для профилактики используются специальные препараты. Туристы на различных форумах советуют хлорохин — его прием растянется на четыре недели до отпуска, во время отпуска и четыре недели после отпуска. Еще путешественники советуют гидроксихлорохин (за две недели до отпуска, во время отпуска и восемь недель после отпуска) или атовакуон-прогуанил (за два дня до поездки, каждый день во время поездки и в течение семи дней после поездки).

В департаменте информполитики Свердловской области «URA.RU» подтвердили, что во второй половине апреля у губернатора запланирован ряд визитов по продвижению заявки Екатеринбурга на «Экспо-2025». «Если визиты будут связаны с посещением стран, имеющих какие-либо эпидемиологические особенности, то, безусловно, члены делегации, в том числе и глава региона, выполнят все необходимые формальности», — отметили в ДИПе.