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05 апреля 2018
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Главные новости Челябинской области
10:09  05 апреля 2018 0

Быстрыкину разрешили завести дело о педофилии на уральского судью

Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Челябинские судьи рассмотрели ходатайство БастрыкинаФото: Официальный сайт президента РФ

Квалификационная коллегия судей Челябинской области дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении федерального судьи Коркинского городского суда в отставке Сергея Югова. 4 апреля, в среду, коллегия удовлетворила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина, сообщили «URA.RU» в пресс-службе облсуда.

Югов подозревается в педофилии. Ранее к уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой обратился житель Челябинской области, сообщивший о том, его сводный брат, который работал судьей, развратил его старшую дочь и домогался младшей. Автор обращения сообщил, что подавал заявление в правоохранительные органы, но уголовное дело так и не было возбуждено. Не помогли ему и в аппарате детского омбудсмена Южного Урала.

Кузнецова сообщила о случившемся главе СКР Александру Бастрыкину. Так как Югов спецсубъект, то решение на возбуждение дела должна была дать коллегия судей.

Альбина Золотухина
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