Быстрыкину разрешили завести дело о педофилии на уральского судью

Квалификационная коллегия судей Челябинской области дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении федерального судьи Коркинского городского суда в отставке Сергея Югова. 4 апреля, в среду, коллегия удовлетворила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина, сообщили «URA.RU» в пресс-службе облсуда.
Югов подозревается в педофилии. Ранее к уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой обратился житель Челябинской области, сообщивший о том, его сводный брат, который работал судьей, развратил его старшую дочь и домогался младшей. Автор обращения сообщил, что подавал заявление в правоохранительные органы, но уголовное дело так и не было возбуждено. Не помогли ему и в аппарате детского омбудсмена Южного Урала.
Кузнецова сообщила о случившемся главе СКР Александру Бастрыкину. Так как Югов спецсубъект, то решение на возбуждение дела должна была дать коллегия судей.