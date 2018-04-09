Губернатор Пермского края Максим Решетников вновь направился в ОАЭ с бизнес-миссией. О планах главы Прикамья на эту неделю «URA.RU» рассказали в пресс-службе правительства Прикамья.
Решетников в понедельник, 9 апреля, примет участие в международном инвестиционном форуме «Annual — Investment Meeting 2018» в городе Дубай. В составе делегации Пермского края — представители ряда компаний. В частности, руководители «Краснокамского завода металлических сеток», НПО «Искра» и «Пермснабсбыт». Решетников уже второй раз в этом году направился в Арабские Эмираты — первая поездка состоялась в середине января.
В целом на этой неделе губернатора ждет «внутренняя» работа — публичных мероприятий не много, в основном планируются совещания. Во вторник, 10 апреля, Решетников примет участие в мероприятиях к 100-летию образования военного комиссариата региона. В четверг, 11 апреля, состоится заседания правительства Пермского края.