{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 апреля 2018
08 апреля 2018
07 апреля 2018
06 апреля 2018
05 апреля 2018
Главные новости Пермского края
12:47  09 апреля 2018 0

Решетников снова улетел в Эмираты с бизнесменами. И готовится к «внутренней» работе

Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, решетников максим
Максим Решетников снова отправился в Дубай помогать пермскому бизнесуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников вновь направился в ОАЭ с бизнес-миссией. О планах главы Прикамья на эту неделю «URA.RU» рассказали в пресс-службе правительства Прикамья.

Решетников в понедельник, 9 апреля, примет участие в международном инвестиционном форуме «Annual — Investment Meeting 2018» в городе Дубай. В составе делегации Пермского края — представители ряда компаний. В частности, руководители «Краснокамского завода металлических сеток», НПО «Искра» и «Пермснабсбыт». Решетников уже второй раз в этом году направился в Арабские Эмираты — первая поездка состоялась в середине января.

В целом на этой неделе губернатора ждет «внутренняя» работа — публичных мероприятий не много, в основном планируются совещания. Во вторник, 10 апреля, Решетников примет участие в мероприятиях к 100-летию образования военного комиссариата региона. В четверг, 11 апреля, состоится заседания правительства Пермского края.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров