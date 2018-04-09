На Южном Урале запретили раздеваться догола за еду

В Челябинской области антимонопольная служба признала рекламу Subway в Златоусте ненадлежащей. Так, заведение быстрого питания приглашало прийти голыми за бесплатную еду. Надзорное ведомство предписало прекратить распространение такой рекламы.
УФАС РФ по Челябинской области установило, что в декабре 2017 года компания ООО «МАК», работающая под брендом франшизы Subway, разместила в социальной сети «ВКонтакте» пост: «Приди голым и получи завтрак, обед и ужин на всю семью бесплатно!» Это говорилось в рекламе. Здесь же публиковалось видео «Голый парень пришел за кукисом». Надзорное ведомство решило, что такая реклама противоречит требованиям законодательства. Об этом рассказали в УФАС России по Челябинской области.
В антимонопольной службе отметили, что появление человека без одежды в общественном месте неприемлемо с точки зрения нравственности и морали. В России такое поведение расценивается как «мелкое хулиганство». Ведомство, в свою очередь, обозначило, что златоустовский Subway нарушил ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе, то есть использовал непристойные образы. В отношении ООО «МАК» пообещали возбудить административное дело. Ранее челябинское УФАС России сообщало о проверке ресторана Subway в Златоусте на нарушение Закона о рекламе.