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Главные новости Челябинской области
19:48  09 апреля 2018 0

На Южном Урале запретили раздеваться догола за еду

Сабвэй. Ханты-Мансийск., еда, фастфуд, сабвэй, subway
Появление в общественном месте голым расценивается как «мелкое хулиганство»Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинской области антимонопольная служба признала рекламу Subway в Златоусте ненадлежащей. Так, заведение быстрого питания приглашало прийти голыми за бесплатную еду. Надзорное ведомство предписало прекратить распространение такой рекламы.

УФАС РФ по Челябинской области установило, что в декабре 2017 года компания ООО «МАК», работающая под брендом франшизы Subway, разместила в социальной сети «ВКонтакте» пост: «Приди голым и получи завтрак, обед и ужин на всю семью бесплатно!» Это говорилось в рекламе. Здесь же публиковалось видео «Голый парень пришел за кукисом». Надзорное ведомство решило, что такая реклама противоречит требованиям законодательства. Об этом рассказали в УФАС России по Челябинской области.

В антимонопольной службе отметили, что появление человека без одежды в общественном месте неприемлемо с точки зрения нравственности и морали. В России такое поведение расценивается как «мелкое хулиганство». Ведомство, в свою очередь, обозначило, что златоустовский Subway нарушил ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе, то есть использовал непристойные образы. В отношении ООО «МАК» пообещали возбудить административное дело. Ранее челябинское УФАС России сообщало о проверке ресторана Subway в Златоусте на нарушение Закона о рекламе.

Иван Шестак
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