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12 апреля 2018
11 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
16:38  12 апреля 2018 0

Названы марки худшей сметаны. Уральские бренды отличились

ТЦ Парус (Метрополис) Курган, молочные продукты, сметана, творог
Заводы в Свердловской области изготавливают качественную сметану, заявили экспертыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Роскачество провело исследование сметаны 20% жирности от 50 популярных в России брендов. Специалисты выяснили, в чьей продукции есть нарушения, а кому можно доверять. Результаты опубликованы на официальном сайте организации.

Экспертов разочаровала сметана следующих брендов: «Вологодское лето», «СФЕРМ», «Добрая буренка», «Зеленый берег», «Пестравка», «Молочные продукты Пушкиногорья», «Юрьевская буренка» и «Давлеканово». Основное нарушение — содержание консерванта (сорбиновой кислоты) и несоответствие фактической массы нетто заявленной. «Давлеканово» в Роскачестве вообще отказались назвать сметаной, так как в ней обнаружили растительные жиры.

При этом специалисты отметили, что из всех исследований молочной продукции это стало «самым позитивным». Так, сметана 42 брендов признана безопасной и отвечающей стандартам, 36 из них эксперты признали товаром повышенного качества, в их числе продукция свердловских производителей. Сметана «Ирбитская» (завод в Ирбите) и «Молочная благодать» (Кушва) безопасна, не содержит ГМИ и консервантов, имеет достаточное количество белков и жиров, сделана из качественного молока и не содержит растительных жиров, пояснили исследователи.

Ранее стало известно, что россияне стали реже приобретать продукты известных брендов. По информации ИА FlashNord, 41% опрошенных компанией Ipsos Comcon горожан начал отдавать предпочтение более дешевым маркам продуктов питания.

Ксения Томашова
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