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13 апреля 2018
12 апреля 2018
08:23  13 апреля 2018 0

Дачи на Урале признали одними из самых дешевых в стране

Газопровод рядом с дачами. Сургут, дачи, кооператив здоровье
Причина — уровень жизни в регионеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Курганская область вошла в тройку регионов, где продаются самые дешевые дачи. Падение цен и рост продаж летних загородных домов эксперты рынка отмечают в Пермском крае и Тюменской области.

Аналитику рынка специально для «Российской газеты» провел портал «Мир квартир». В исследовании отмечается, что средняя цена летнего загородного дома в Курганской области близится к 600 тысячам рублей. По стоимости летнего загородного поселка регион уступает лишь Республике Коми и Оренбургской области — в среднем 463-468 тысяч рублей участок с домом.

Эксперты отмечают, что за последние три года сильнее всего «просели» цены на дачи в тех регионах, где уровень жизни низок, либо плохо растет. В список попали Пермский край, Курганская, Ивановская, Рязанская и Орловская области. Больше всего предложений о продаже дач эксперты заметили в Московской, Тюменской, Владимирской и Новосибирской областях.

Самые дорогие дачи в стране продаются в Крыму. Средняя цена за дом для летнего проживания в регионе — 3,2 миллиона рублей. Чуть дешевле дачи в Севастополе — 2,8 миллиона.

Павел Маркуш
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