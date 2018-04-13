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13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
18:07  13 апреля 2018 0

В Екатеринбурге отправили в колонию няню, зарезавшую мать на глазах у ребенка

Женская колония № 4. Курган, колючая проволока, режимная территория
В колонии убийца проведет 11 летФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор гувернантке, убившей мать подопечного прямо на его глазах. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным следствия, страшная расправа произошла 13 ноября 2017 года около часа ночи в комнате общежития по ул. Донбасская. Пьяная няня Екатерина Крысова в присутствии 3-летнего ребенка избивала женщину, а затем взяла со стола кухонный нож и нанесла несколько ударов, позже женщина скончалась. Причиной убийства называются «неприязненные отношения» между женщинами.

Новость по теме
В Екатеринбурге няня из зависти жестоко убила мать троих детей на глазах у трехлетнего воспитанника

Как ранее писало «URA.RU», одинокая 29-летняя няня убила нанявшую ее женщину из зависти, потому что не могла найти себе мужа. Крысова работала в этой семье около года и за это время стала практически членом семьи. С восьми утра до 11 вечера она обычно сидела с младшим ребенком.

Убийцу рядом с жертвой нашел пришедший домой муж потерпевшей. По его словам, жена лежала в луже крови, а няня обнимала плачущего ребенка. Она призналась отцу малыша в содеянном. У убитой, кроме трехлетнего сына, было еще двое детей постарше.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Крысову виновной в убийстве. Няня получила 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии.

Наталья Михалева
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