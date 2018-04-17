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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
11:57  17 апреля 2018 0

«РосЯма» идет на выборы в думу Екатеринбурга. Любовь избирателей получат на борьбе с дорожными бракоделами

Общественные слушания в ККТ
Алексей Буззуб и Екатерина Петрова — лидеры «Дорожного патруля»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы 2018
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Созданная на базе движения «РосЯма-Екатеринбург» общественная организация «Дорожный патруль» готова поддержать как минимум одного кандидата в депутаты гордумы уральской столицы. Об этом заявил «URA.RU» координатор проекта Алексей Беззуб.

Он пояснил корреспонденту агентства, что создатели движения, с одной стороны, не хотят «влезать в политику». При этом видят необходимость в поддержке «нормальных и компетентных людей».

«На мой взгляд, нам не нужно распылять ресурсы. Нужно „тащить“ одного человека, чтобы как можно больше активистов могло работать в выбранном округе. Опыт и практика нашей работы в Екатеринбургской общественной палате показывает, что даже один-два человека способны ставить на заседаниях важные вопросы и добиваться их обсуждения», — отметил Беззуб. Он подчеркнул, что общественная работа «Дорожного патруля» не зависит от кампании и будет продолжаться после выборов.

Совещания участников проекта будут проходить по вторникам. В числе их ближайших планов — составление перечня отремонтированных в 2013—2017 годах екатеринбургских дорог, на которые по сей день распространяется гарантийный срок. Они также собираются обсудить с представителями ГИБДД состояние дорог, ремонт которых намечен на 2018 год.

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«Делать будем много чего, в том числе требовать увеличения гарантии до пяти лет, увеличения финансирования ремонтных работ, выполнения технологии и гарантийных обязательств и прочее», — пояснил активист.

Сам Алексей Беззуб, скорее всего, не сможет выдвинуться кандидатом в депутаты. 23 января 2018 года Орджоникидзевский районный суд приговорил его к условному сроку — три года с испытательным двухлетним сроком. Беззуб признан виновным в халатности. В период работы на посту главы МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района» он допустил падение хоккейных ворот на ребенка. 17 апреля Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на это решение.

Известная активистка «Дорожного патруля» Екатерина Петрова заявила «URA.RU», что не собирается принимать участие в предстоящих выборах.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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