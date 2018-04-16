В югорских детсадах из-за эпидемии ОРВИ продлили карантин

В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа продлили карантин во всех дошкольных учреждениях города до 24 апреля. Такое решение приняли сегодня, 16 апреля, на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.
На сегодняшний день в медучреждения обратились более 2,6 тысяч человек, почти все — с диагнозом «ОРВИ». У шести из них выявили грипп, пишут на сайте администрации города. Рост заболеваемости в первую очередь произошел среди детей дошкольного возраста, всего заболели 905 человек (34,4%). Следом идут школьники до 14 лет — 846 человек (32, 2%), а также ученики от 15 до 17 лет — 209 человек (8%). Взрослых заболело 466 человек (17,7%).
Детские сады закрыли еще 11 апреля из-за роста заболеваемости ОРВИ, напоминает «URA.RU». На прошлой неделе за медицинской помощью обратилось почти 2,5 тысячи человек. Более 40% заболевших — дети в возрасте до 6 лет. В Нефтеюганске введен масочный режим и запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.