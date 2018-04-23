На Урале поджигатель бросил в квартиру «коктейль Молотова» и ранил двух детей

12:03 23 апреля 2018 0

Родители смогли потушить пожар в квартире Фото: pixabay.com

От «коктейля Молотова», брошенного преступником в окно челябинской квартиры, пострадали двое несовершеннолетних детей. По факту покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло ночью 23 апреля в центре Челябинска. В окно одной из квартир на первом этаже по улице Образцова неизвестный бросил емкость с зажигательной жидкостью. В результате квартира воспламенилась. В комнате находились дети — два родных брата семи и десяти лет. Они получили ожоги лица и конечностей. Взрослые, находившие в квартире, смогли потушить пожар. Детям была оказана необходимая медицинская помощь. «В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших преступление, и всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.