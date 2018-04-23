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Главные новости Челябинской области
12:27  23 апреля 2018 0

Начальника челябинских следователей понизили после ареста зама за коррупцию

Заседание Законодательного собрания Челябинской области. Челябинск, чернятьев денис
Денис Чернятьев понизил руководителя местного следственного отдела, недоглядевшего за подчиненнымФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководителя следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска Игоря Митрохина понизили в должности после скандала с арестом по обвинению в коррупции его заместителя Александра Есипова. Бывший начальник переведен на рядовую должность в отдел процессуального контроля следственного управления СКР по Челябинской области, сообщил «URA.RU» источник в ведомстве.

Пресс-секретарь силовой структуры Владимир Шишков отказался подтверждать или опровергать эту информацию. Городской телефон руководителя следственного отдела по Курчатовскому району не отвечает. Источник «URA.RU» говорит, что новый начальник в местный отдел пока не назначен.

Глава СУ СКР по региону Денис Чернятьев на пресс-конференции в конце февраля анонсировал, что Игорь Митрохин будет «уволен или перемещен на нижестоящую должность». Такое решение он обещал принять после ареста бывшего замруководителя следственного отдела Курчатовского района Челябинска Александра Есипова по обвинению в получении денег от бизнесмена через его адвоката за закрытие уголовного дела. «По-человечески мне немного стыдно за подчиненного, но каждому в душу не заглянешь», — признавался тогда Денис Чернятьев.

Сам руководитель СУ СКР по региону, по данным источников «URA.RU», рассматривается на должность главы аналогичного ведомства в родной для него Тюменской области. Возможному переводу предшествовала серия скандалов в ведомстве.

Сергей Леонов
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