Татьяна Навка, олимпийская чемпионка, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, объявила о рождении нового члена своей семьи. Снимок с младенцем Навка выложила на своей странице в Instangram.
На фото они с младшей дочкой с интересом разглядывают новорожденного ребенка. «А у нас большая радость, у нас пополнение. Я стала тетей», — пояснила супруга Пескова.
Поклонники фигуристки тут же принялись поздравлять Навку. При этом некоторые из них заметили, что Татьяне «можно и самой стать еще раз мамой». У Навки и Пескова есть общая дочь Надя. К четырехлетней малышке отец относится с большой нежностью. Как ранее писало «URA.RU», жена Пескова в прошлом году заработала в 14 раз больше мужа. Доход Навки, согласно декларации, превысил 200 млн рублей.