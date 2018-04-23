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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:52  23 апреля 2018 0

Навка рассказала о пополнении в семье. ФОТО

Фигуристка поделилась радостьюФОТО: Татьяна Навка, Instagram

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, объявила о рождении нового члена своей семьи. Снимок с младенцем Навка выложила на своей странице в Instangram.

На фото они с младшей дочкой с интересом разглядывают новорожденного ребенка. «А у нас большая радость, у нас пополнение. Я стала тетей», — пояснила супруга Пескова.

Поклонники фигуристки тут же принялись поздравлять Навку. При этом некоторые из них заметили, что Татьяне «можно и самой стать еще раз мамой». У Навки и Пескова есть общая дочь Надя. К четырехлетней малышке отец относится с большой нежностью. Как ранее писало «URA.RU», жена Пескова в прошлом году заработала в 14 раз больше мужа. Доход Навки, согласно декларации, превысил 200 млн рублей.

Наталья Михалева
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