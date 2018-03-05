Олимпийская чемпионка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка опубликовала видео из личного архива с дочкой. Поклонники остались в восторге.
На кадрах Песков танцует с маленькой дочерью Надеждой, держа ее на руках. «Какое же счастье, когда папа держит тебя в своих объятьях! Эти минуты остаются в памяти на всю жизнь», — подписала видео Навка. Пользователей растрогал пост. «Как мило», «Ой, какая прелесть»! , «Какая нежность», «Так трогательно! Будьте бесконечно счастливы!», — комментируют подписчики.
Ранее пресс-секретарь президента России в телеинтервью рассказал, каково быть многодетным отцом и поделился секретами личной жизни, пишет «Утро.ру». У Пескова три сына (Николай, Мик и Дени) и две дочери (Елизавета и Надежда). Младшая — Надежда — родилась в браке с Навкой.