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05 марта 2018
04 марта 2018
08:36  05 марта 2018 4

Навка поделилась трогательными кадрами танца Пескова с дочерью на руках. «Какое же счастье!» ВИДЕО

Дмитрий Песков — хороший отец, считает НавкаФОТО: Татьяна Навка, Instagram

Олимпийская чемпионка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка опубликовала видео из личного архива с дочкой. Поклонники остались в восторге.

На кадрах Песков танцует с маленькой дочерью Надеждой, держа ее на руках. «Какое же счастье, когда папа держит тебя в своих объятьях! Эти минуты остаются в памяти на всю жизнь», — подписала видео Навка. Пользователей растрогал пост. «Как мило», «Ой, какая прелесть»! , «Какая нежность», «Так трогательно! Будьте бесконечно счастливы!», — комментируют подписчики.

Ранее пресс-секретарь президента России в телеинтервью рассказал, каково быть многодетным отцом и поделился секретами личной жизни, пишет «Утро.ру». У Пескова три сына (Николай, Мик и Дени) и две дочери (Елизавета и Надежда). Младшая — Надежда — родилась в браке с Навкой.

Рита Теркина
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