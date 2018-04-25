На Южном Урале выберут лучших «ангелов-хранителей» металлургов и горняков

25 апреля на площадке «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) стартует областной конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда». В рамках соревнований определят лучших специалистов.
В конкурсе будут участвовать предприятия Челябинской области, профсоюзные организации которых входят в Горно-металлургический профсоюз России (ГМПР). По условиям состязаний, каждая команда должна состоять из специалиста по охране труда предприятия и уполномоченного по охране труда первичной профсоюзной организации предприятия.
Конкурс будет проходить в четыре этапа: «Компьютерное тестирование по охране труда», «Проведение проверки объекта и оформление акта проверки», «Оказание первой помощи пострадавшему» и «Средства индивидуальной защиты». По итогам состязаний 27 апреля судьи назовут победителей в трех номинациях: лучшая команда, лучший специалист и лучший уполномоченный по охране труда.
Как пояснили на ММК, организатором конкурса выступает Челябинская областная организация ГМПР. Она в этом году празднует 70-летний юбилей. Мероприятие приурочено к всемирному Дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля.