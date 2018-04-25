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25 апреля 2018
24 апреля 2018
23 апреля 2018
14:30  25 апреля 2018 0

На Южном Урале выберут лучших «ангелов-хранителей» металлургов и горняков

Средства индивидуальной защиты — один из этапов конкурсаФото: пресс-служба ПАО «ММК»

25 апреля на площадке «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) стартует областной конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда». В рамках соревнований определят лучших специалистов.

В конкурсе будут участвовать предприятия Челябинской области, профсоюзные организации которых входят в Горно-металлургический профсоюз России (ГМПР). По условиям состязаний, каждая команда должна состоять из специалиста по охране труда предприятия и уполномоченного по охране труда первичной профсоюзной организации предприятия.

Конкурс будет проходить в четыре этапа: «Компьютерное тестирование по охране труда», «Проведение проверки объекта и оформление акта проверки», «Оказание первой помощи пострадавшему» и «Средства индивидуальной защиты». По итогам состязаний 27 апреля судьи назовут победителей в трех номинациях: лучшая команда, лучший специалист и лучший уполномоченный по охране труда.

Как пояснили на ММК, организатором конкурса выступает Челябинская областная организация ГМПР. Она в этом году празднует 70-летний юбилей. Мероприятие приурочено к всемирному Дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля.

Виктор Жуков
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