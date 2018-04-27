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27 апреля 2018
26 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
11:44  27 апреля 2018 0

МЧС ответило уральским спасателям, рассказавшим о коррупции в ведомстве. «Вы занимаетесь чернухой и самолюбованием». ВИДЕО

Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, мчс, пожарные
Многие поддерживают спасателей и критикуют систему МЧС РоссииФото: Илья Московец © URA.RU

В Сибирском региональном центре МЧС РФ резко ответили 34-летнему спасателю 2-го класса Уральского регионального поисково-спасательного отряда Роману Никитину. Он один из тех, кто создал обличающее youtube-шоу «Плохой спасатель». Открытое обращение опубликовано на сайтах региональных управлений ведомства.

По словам пресс-секретаря Ирины Бутенко, Никитин за семь лет пребывания в рядах МЧС не озаботился повышением квалификации, не предложил коллегам новые методики и технологии для более эффективного спасения человеческой жизни. С фактами и аргументами о неправомерных действиях вышестоящего руководства она посоветовала Никитину обратиться в суд, а не заниматься «чернухой и самолюбованием». «Российские налогоплательщики содержат вас на свои кровно заработанные и ждут от вас реальных действий, а не обличительных речей», — пояснила Бутенко.

В ответ на это другой участник проекта «Плохой спасатель», бывший спасатель-авиадесантник Анатолий Долговых из Екатеринбурга, записал Ирине Бутенко ответное видеообращение. В нем он, вступившись за друга, разбирает каждую претензию к Никитину по пунктам. «Кто вам дал право оценивать, какой Рома спасатель? Вы, наверное, сами спасатель? Сколько человек спасли лично вы?», — накинулся он на Бутенко из-за фразы о качестве работы Никитина. По его словам, спасатель гораздо больше нее знает о пожарах, наводнениях и бурях.

Долговых рассказал, что у его коллеги неоконченное высшее медицинское образование. «Если вам руководство этого не сообщило, это не значит, что его нет», — сказал он. Екатеринбуржец также указал на противоречивые высказывания. Например, невозможно стать спасателем второго класса, не повышая квалификацию, или факт того, что спасатели и пожарные тоже являются налогоплательщиками. По поводу неисполнения Никтиным обязанностей, экс-спасатель рассказал, что его коллега сейчас едет на наводнение в Кургане. Также Долговых напомнил о комментариях, которые пользователи оставляют под постами шоу «Плохой спасатель». «Пермь за вас, Кавказ с вами, Сибирь с вами, парни давайте, мочите их, Питер, Москва, Дальний Восток, вся страна! Вы глаза раскройте, парни правду говорят!», — привел он распространенные отзывы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что уральские спасатели запустили youtube-шоу «Плохой спасатель», где бывшие и действующие сотрудники МЧС пообещали рассказывать правду об условиях работы российских спасателей. «На конкретных примерах мы посмотрим, кто и как руководит нашей работой. Кто и как ворует в системе МЧС. Посмотрим, почему и как каждый год получают травмы и гибнут спасатели, и пожарные. Расскажем о молчунах, о фейковом импортозамещении и госзакупках, об отсутствии охраны труда», — следует из анонса проекта.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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