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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:26  28 апреля 2018 1

МЧС удалило письмо пожарного, которого обвиняют в гибели 37 человек в «Зимней вишне»

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Послание спасателя пропало на два часаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сайт Сибирского регионального центра МЧС удалил опубликованные ранее выдержки присланного из СИЗО письма начальника пожарного караула Сергея Генина, обвиняемого в халатности и гибели людей во время пожара в «Зимней вишне». В своем послании тот рассказывал о происходящем с ним в изоляторе.

Гиперссылка на публикацию на сайте Сибирского регионального центра МЧС перестала быть доступной около 15.40 по Москве. При этом в кэше Google осталась копия страницы, с которой мог ознакомиться любой желающий. Однако уже в 16.20 публикация была без объяснения причин восстановлена, сообщают «Ведомости».

В своем письме Сергей Генин писал, что обвинение заставило его пересмотреть всю жизнь. При этом благодарил за поддержку жену, а также администрацию СИЗО и сокамерников, напоминает агентство Nation News. «Тут со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация — в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали всё, что от нас зависело и не зависело!», — цитирует телеканал RT послание обвиняемого.

Уголовное дело в отношении Сергея Генина было возбуждено 11 апреля. Он обвиняется в том, что проигнорировал рекомендации очевидцев пожара и направил свою команду по неверному маршруту, потеряв при этом время. Результатом его действий, по версии следствия, стала гибель посетителей кинотеатра, не дождавшихся помощи.

Игорь Чукреев
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