В Москве школьник-геймер зарезал студентку и ушел домой играть

Мальчик зарезал девушку после неудачной попытки ограбления
В Москве 15-летнего подростка подозревают в убийстве студентки 1996 года рождения. Школьник ударил девушку ножом после неудачной попытки ограбления. Парень увлекался онлайн-шутер-играми и аниме.
Следователи возбудили уголовное дело. По версии следствия, вечером 30 апреля несовершеннолетний парень напал на студентку, пытаясь ограбить ее, а когда это ему не удалось, несколько раз ударил ножом свою жертву. От полученных ран пострадавшая скончалась на месте.
Полицейские обнаружили подозреваемого дома, где он играл в компьютерную игру. Как сообщает Life, мальчика уже задержали и он признал свою вину.