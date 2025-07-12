Школы в Белгородской области стали накрывать сетками из-за атак беспилотников

В Шебекино Белгородской области началось закрытие детских садов и школьных зданий защитными сетками для предотвращения атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Если бы мне кто-то год назад сказал, что мы будем сетками закрывать пятиэтажные здания, я бы не поверил в это, сказал, что это шутка. А в итоге сегодня у нас 60 многоквартирных домов закрыты, и мы уже начали закрывать в Шебекино детские сады и школы», — заявил Гладков в интервью ТАСС.
Губернатор подчеркнул, что такие меры защиты необходимы для сохранения жизней детей и персонала учебных заведений. Эти действия являются частью обширной программы по обеспечению безопасности населения в условиях возрастающих угроз.
С начала атак украинских беспилотников на Белгородскую область власти региона совместно с Минобороны России реализуют комплекс мер по защите населения, включая отслеживание и ликвидацию дронов, информирование жителей и перекрытие улиц. В регионе действует особый режим, предусматривающий отселение из опасных зон, усиленную охрану и контроль на въездах. С 2022 года в области восстановлено около 41 тысячи квартир и домов, оказана значительная поддержка пострадавшим территориям.
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