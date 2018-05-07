{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 мая 2018
06 мая 2018
02:35  07 мая 2018 0

Перепалка Хабенского с журналисткой взбудоражила Интернет. «Образ благородного и воспитанного человека рухнул за пять минут»

Репетиция спектакля
Автор драмы «Собибор» вступился за российского зрителя и пошел против складывающегося трендаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандальный диалог, произошедший на пресс-конференции между одной из журналисток и автором исторической драмы «Собибор» Константином Хабенским, вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей и комментаторов. Часть читателей посчитали поведение актера и режиссера хамским, часть — что женщина сама была виновата в том, что сформулировала вопрос подобным образом.

Как передает Ridus, основные баталии развернулись под видеозаписью, опубликованной в сети Youtube. Вот лишь самые яркие из почти 2,5 тысяч комментариев.

Напомним, в минувшее воскресенье, 6 мая, в Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная премьере драмы «Собибор» повествующей об единственном в истории Второй мировой войны успешном восстании в лагере смерти. Как ранее писало «URA.RU», режиссер и исполнитель главной роли Константин Хабенский, заступившись за «тупых россиян» пошел против коллег и сломал начавший складываться тренд. По словам экспертов, от этого Хабенский только выиграл по сравнению с теми, кто предпочел говорить о зрителях в негативном контексте.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров