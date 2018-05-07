Скандальный диалог, произошедший на пресс-конференции между одной из журналисток и автором исторической драмы «Собибор» Константином Хабенским, вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей и комментаторов. Часть читателей посчитали поведение актера и режиссера хамским, часть — что женщина сама была виновата в том, что сформулировала вопрос подобным образом.
Как передает Ridus, основные баталии развернулись под видеозаписью, опубликованной в сети Youtube. Вот лишь самые яркие из почти 2,5 тысяч комментариев.
Напомним, в минувшее воскресенье, 6 мая, в Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная премьере драмы «Собибор» повествующей об единственном в истории Второй мировой войны успешном восстании в лагере смерти. Как ранее писало «URA.RU», режиссер и исполнитель главной роли Константин Хабенский, заступившись за «тупых россиян» пошел против коллег и сломал начавший складываться тренд. По словам экспертов, от этого Хабенский только выиграл по сравнению с теми, кто предпочел говорить о зрителях в негативном контексте.