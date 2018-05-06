Спор Хабенского с Козловским вернул в повестку «тупых россиян»

23:04 06 мая 2018 1

Актер сломал тренд, появившийся в 2018 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актер и режиссер Константин Хабенский на этой неделе дважды удивил россиян. Первый раз — с большим успехом представив 3 мая свой фильм «Собибор», второй раз — вне плана, когда на пресс-конференции в Санкт-Петербурге неожиданно вступился за отечественных зрителей и призвал не считать их «тупыми». Заявление прозвучало особенно громко на фоне того, что с начала года деятели культуры массово критиковали публику за отсутствие вкуса и уважения к ним. Мы на пороге смены эпох — утверждают эксперты и говорят о том, что заочный спор Хабенского с его не менее популярным коллегой Данилой Козловским показывает серьезные перемены в обществе, обратить внимание на которые нужно уже сейчас.

«Что вас волнует? Вы не понимаете, какие люди живут рядом с вами? Вы считаете, что рядом с вами тупые люди?

Кто с вами живет рядом? Чего вы боитесь? Почему вы считаете, что более чутки, чем более молодое поколение?», — отругал Хабенский журналистку на пресс-конференции в Петербурге, которая усомнилась, что его фильм «Собибор» сможет «достучаться» до массового зрителя, «который будет хрустеть попкорном». При этом актер не только вступился за россиян, но и заявил, что это задача режиссеров — заинтересовать зрителя, а не наоборот.

С начала года стало привычным, что обычно отечественные деятели культуры говорят прямо противоположное, в том числе и матом. «Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал», — заявил недавно режиссер «Тренера» Данила Козловский, обидевшись на комментарии к его фильму. В списке тех, кто стал героем скандала в 2018 году из-за негативных высказываний о России и ее населении, также музыкант Андрей Макаревич и актер Алексей Серебряков.

Заявление Хабенского интересно еще и тем, что сделано актером успешным, фильмы которого окупаются и даже приносят прибыль, в отличие от того же Алексея Серебрякова с его «Левиафаном». При этом режиссер «Собибора» снимает кино «тяжелое», хотя еще десять лет назад считалось, что российскому зрителю доступны для понимания только «Жмурки» и «Менты». И ряд экспертов уверены, что и сейчас ситуация не изменилась.

По словам сценариста «Собибора» Александра Адабашьяна, российское кино действительно меняется, но основном благодаря рыночным отношениям. «В плане зрителя ничего не поменялось. Что изменилось — то, что начали мерить успех фильма количеством зрителей, которые на него пришли. Это пришло со временем, что есть единственный показатель успеха кино — то, насколько хорошо оно продается», — пояснил сценарист. Он отметил, что изменилась прежде всего культура тех, кто дает деньги на съемки, их представление о таком бизнесе:

«Раньше деньги на кино давали те, кто хотел на нем легко заработать или вовсе: обмыть, обналичить и качество их не волновало вообще.

А когда появились госструктуры, а также серьезные продюсерские фирмы, профессиональные — выяснилось, что на кино можно зарабатывать не только тем, что прокачивать через него деньги, снимая скабрезные фильмы, но и на хорошем, серьезном кино».

Хабенский стал первым успешным актером, который вступился за российских зрителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При этом получается такое далеко не у всех, заявил «URA.RU» режиссер провалившегося в прокате «Скифа» Рустам Мосафира. «Знаете, я бы не стал вешать ярлыки, но если мы говорим про массового зрителя — возможно, все же стоит говорить о некоторой деградации интереса. Вот сейчас «Мстители» идут — мне кажется, такие фильмы уничтожают кинематограф, и это общемировая тенденция. Зритель хочет ходить в кино, как на шоу, как на аттракцион. При этом «Салют-7» действительно «делает кассу», но он собирает не баснословные деньги, как и «Собибор». При этом он добавил, что зачастую низкие финансовые показатели вытекают из проблем с маркетингом: продавать фильмы в России пока умеют не всегда, и стоит это дорого.

В свою очередь опрошенные корреспондентом политологи пришли к выводу, что грядущий успех «Собибора» — закономерность, которая говорит о смене исторических эпох в России и закате «культуры Жмурок». По мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, показателен провал недавних митингов «против ничего»: «Культура Жмурок» еще осталась, культура, не требующая от зрителя усилий — она вообще бессмертна. Другой вопрос, что она перестает быть абсолютной. Высокая степень «бездумности» перестает быть главной особенностью людей. Кинематограф в этом плане просто показателен, потому что чутко реагирует на такие изменения. Мы возвращаемся к стандартам, которые были в России в XIX веке, когда тоже в моде была легкость, но чтобы быть принятым в обществе, нужно было читать Достоевского и Толстого. И отход от этой «бездумности» мы видим и в политике: тем же коммунистам уже недостаточно для победы лозунга вроде «Ельцина под суд» — раньше это работало, теперь надо что-то болен осмысленное, и прошедшие выборы это показали: мы стали серьезнее, рассудительнее, взрослее».

Как отмечает политолог, признаки серьезных перемен в российском обществе наблюдаются сегодня в самых различных сферах. На его взгляд, показательно то, что происходит в студенческой среде: «Пару лет назад я принимал госэкзамен в одном уважаемом вузе — это был ужас. Ребята впадали в ступор от любого вопроса, который требовал логического рассуждения. Их так воспитали. Сейчас же, тоже в одном крупном вузе, его крупный деятель, мой однокашник, рассказывает: руководство хотело сократить студентам количество экзаменов — они возмутились и дошли до ректора, требуя дать им знания в полном объеме. Вектор образования перестал быть „заборостроительным“, студенты реально интересуются, читают — теперь важно, чтобы все это оказалось востребовано на рынке, тогда эта динамика станет стабильной», — подчеркнул Дмитрий Журавлев.