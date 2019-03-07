Суд на Урале перенес рассмотрение дела подростков, убивших инвалида ради развлечения

Подростки убили инвалида от скуки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Под Екатеринбургом школьники до смерти забили подростка-инвалида

В Березовском суде Свердловской области, где сегодня должно было начаться рассмотрение дела об убийстве 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова, заседание продлилось несколько минут и было перенесено. Причиной переноса стало то, что адвокат одного из обвиняемых уехал в другой город.

«У подростков 11 марта заканчивался срок ареста, и судья продлила его до 14 мая. Заседание назначено на 12 марта. По возможности буду ходить на судебные слушания», — рассказала «URA.RU» Елена Рудакова, мама убитого инвалида.

Ранее «URA.RU» сообщало, что по делу об убийстве инвалида проходят четверо подростков 14-16 лет. По версии следствия, они забили до смерти молодого человека ради развлечения. При этом присутствовала еще и 13-летняя девочка, которая снимала убийство на видео. Позже она хвасталась записью перед знакомыми. Ранее по решению суда девочку отправили в закрытое учреждение для подростков с девиантным поведением. Подростки, обвиняемые в убийстве, и прежде были замечены в антисоциальном поведении: грубость, драки, пьянство. Один из них уже после убийства был осужден за угон машины.