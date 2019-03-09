В частном медицинском центре Челябинска был травмирован ребенок. Двухлетний малыш получил серьезные травмы головы.
«Ребенок 2016 года рождения занимался в частном медицинском центре и получил травмы. Оборудование, на котором он занимался, было неисправным», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах. Ребенок был госпитализирован в областную челябинскую больницу.
В СУ СКР по Челябинской области отметили, что ребенок имеет хронические заболевания и пришел на реабилитацию вместе с мамой. По информации следователей, малыш получил травмы головы в результате падения с тренажера. В МВД России по Челябинской области «URA.RU» пояснили, что по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.