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Двухлетний малыш получил травму головы в челябинской клинике. «Оборудование было неисправным»

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 13:21
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Ребенка увезли в областную больницу ЧелябинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В частном медицинском центре Челябинска был травмирован ребенок. Двухлетний малыш получил серьезные травмы головы.

«Ребенок 2016 года рождения занимался в частном медицинском центре и получил травмы. Оборудование, на котором он занимался, было неисправным», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах. Ребенок был госпитализирован в областную челябинскую больницу.

В СУ СКР по Челябинской области отметили, что ребенок имеет хронические заболевания и пришел на реабилитацию вместе с мамой. По информации следователей, малыш получил травмы головы в результате падения с тренажера. В МВД России по Челябинской области «URA.RU» пояснили, что по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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