Организаторов акции в защиту арестованного за взятку уральского мэра проверяют силовики

Прокуратура Чебаркуля Челябинской области начала проверку законности акции в поддержку арестованного по обвинению в получении взятки мэра Сергея Ковригина. Она началась 12 марта, сообщил «URA.RU» руководитель городского надзорного ведомства Александр Соловьев.
Организатором акции выступила местная активистка леворадикального движения «Левый фронт» Людмила Можаева. Она подала уведомление о пикете. Однако вместо стояния с баннерами участники выступали с требованиями и делали заявления, а это уже имеет признаки митинга. Прокуратура в рамках проверки определит, в какой форме проходила акция и в положенном ли для этого месте.
Людмила Можаева участвовала 12 марта в пресс-конференции Евгения Ковригина, брата Сергея Ковригина, и других сторонников мэра. В своем коротком выступлении она высказалась о своем политическом движении. А Евгений Ковригин обвинил следствие в удалении протокола очной ставки с главным свидетелем.
Следственный комитет предъявил Сергею Ковригину обвинение по ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии силовиков, чиновник получил «услуги неимущественного характера» от представителя коммерческой организации за незаконную передачу объектов муниципальной собственности — фирма платила журналистке, которая писала статьи по заказу мэра. Сергею Ковригину грозит еще два уголовных дела: по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) о выводе коммунальных сетей в частные фирмы и по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) о хищении денег при покупке детсада.