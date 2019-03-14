Центробанк России отозвал лицензию у регионального банка «РТС-Банк» в Тольятти. Акционерами данного банка являются Ирина и Андрей Махлай — родственники бывшего владельца химической группы «Тольяттиазот» Владимира Махлая, которого обвиняют в хищении 86 млрд рублей. Мужчина с декабря 2014 года объявлен в международный розыск.
«Возникшие трудности привели к формированию на балансе „РТС-Банка“ значительного объема проблемных активов — более 60% кредитного портфеля сформированы проблемной и безнадежной ссудной задолженностью. „РТС-Банк“ систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, из-за чего ЦБ неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери», — приводит данные Центробанка RNS.
В ЦБ отметили, что в деятельности кредитного учреждения прослеживались признаки недобросовестных действий руководства. Ирину и Андрея Махлая подозревают в выводе ликвидных активов с ущербом для интересов вкладчиков и кредиторов. Эту информацию Банк России направит в правоохранительные органы.
Родственника Ирина и Андрея Махлая Владимира Махлая обвиняют в хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота» (ТОАЗ). С помощью подконтрольных владельцам ТОАЗа офшорных фирм он выводил деньги с тольяттинского предприятия и уклонялся от уплаты налогов в России. Владимир Махлай, предположительно, скрывается в Европе и США.