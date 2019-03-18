В Ханты-Мансийске пожарная машина не смогла подъехать к жилому дому из-за неубранного во дворе снега. Видео с этим инцидентом опубликовали очевидцы в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» по «ВКонтакте».
Пожарный КАМАЗ застрял во дворе из-за образовавшейся снежной колеи. «Это не обычная ситуация, а катастрофа, Уборочная техника должна работать в аварийном режиме», — считает Татьяна Ница. «Даже представить страшно, мы на 5 [этаже] и не дай Бог все-таки случился бы пожар, даже лестницу бы не протянули к нам. У нас маленький ребенок!» — переживает пользователь Ульяна Владимировна.
В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАо подтвердили этот факт. «Поступил вызов, жители дома №61 по улице Свободы жаловались на запах горелой проводки. Выехали два отделения, один из КАМАЗов застрял во дворе. Пожарный расчет на разведку на место предполагаемого возгорания добирался пешком. К счастью, вызов оказался ложным», — сообщили в ведомстве.
Руководитель управляющей компании, которая обслуживает этот дом, в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявила, что двор убирался от снега буквально за несколько дней до произошедшего инцидента. «В Югре было объявлено штормовое предупреждение, буквально за два дня Ханты-Мансийск накрыла чуть ли не месячная норма осадков. Мы не можем убирать снег, когда идет метель. Тем более, все происходило уже поздно вечером», — заявила директор МУП «ЖКУ» Софья Трапезникова.