Бывший заместитель главы Екатеринбурга по внутренней и информационной политике Анатолий Гагарин 18 марта не вышел на работу. По данным представителя администрации города, это связано со вступлением в силу ранее подписанного мэром Александром Высокинским постановления об увольнении Гагарина.
Собеседник «URA.RU» сообщил, что в частных разговорах Гагарин сначала не исключал возможности обращения в суд и других шагов, чтобы отстоять свою должность. Однако после консультаций с представителями областной власти отказался от этих намерений.
Между тем на официальном сайте администрации города Анатолий Гагарин до сих пор указан как заместитель главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики. В пресс-службе администрации города «URA.RU» сообщили, что информация об увольнении Гагарина и назначении на эту должность другого человека оперативно появится на сайте мэрии.
Как ранее сообщало «URA.RU», по итогам проверки представители прокуратуры выяснили, что после назначения Анатолий Гагарин не вышел из состава учредителей ряда коммерческих фирм. 15 марта глава Екатеринбурга объявил выговор Гагарину. В этот же день прокуратура Свердловской области распространила сообщение о том, что Гагарин ушел в отставку.
Получить комментарий самого Гагарина не удалось. Он не ответил на звонки корреспондента «URA.RU».