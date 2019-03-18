В администрации Екатеринбурга изучается предложение о преобразовании должности заместителя главы города по вопросам внутренней и информационной политики, которую до сегодняшнего дня занимал Анатолий Гагарин.
Как сообщил «URA.RU» информированный представитель мэрии, в качестве основного варианта рассматривается возможность исключения из функционала этой должности вопросов внутренней политики. «Местное самоуправление создано, чтобы гарантировать эффективную работу городского хозяйства. Какой-либо политики эта работа не предусматривает. На местном уровне внутренней политики быть не должно», — считает управленец.
Информационная политика при этом, считает собеседник агентства, играет важную роль в жизни города: «Жители должны иметь четкое и ясное представление, чем занимается власть». По его мнению, формированием такой политики и ее реализацией в состоянии заниматься чиновник меньшего ранга.
Не исключено, что после подробного анализа ситуации эта должность будет наполнена совершенно другим смыслом. Например, будет преобразована в должность руководителя аппарата администрации города. В качестве одного из потенциальных кандидатов на последнюю называется действующий председатель Екатеринбургского горизбиркома Илья Захаров.
«Ликвидировать должность, которую занимал Анатолий Гагарин не целесообразно. Ставка может понадобиться. Но потом будет крайне проблематично согласовать создание новой необходимой должности, например, руководителя аппарата или какой-то иной», — поясняет представитель мэрии.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подтвердил «URA.RU», что возможность переформатирования должности заместителя мэра по вопросам внутренней и информационной политики действительно рассматривается. «Это один из вариантов, решения пока нет. Будем анализировать эффективность», — сказал градоначальник.