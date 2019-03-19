18 марта 2019

В Екатеринбурге лед с крыши рухнул на беременную женщину

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 18:56
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Межрегиональный форум
Жертвами льда в Екатеринбурге становятся женщиныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В уральской столице ледяная глыба с крыши дома на улице Горького, 31 упала прямо на голову беременной женщины, которая проходила мимо. Пострадавшая на некоторое время потеряла сознание, позже на скорой помощи ее отвезли в горбольницу № 24.

«Пока ничего не могу сказать о тяжести травмы. Пострадавшую сейчас осматривают в приемном покое», — сообщила «URA.RU» Екатерина Макашина, пресс-секретарь Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга.

Буквально вчера, 18 марта «URA.RU» сообщало о том, что ледяная глыба упала на голову женщины-дворника, убиравшей возле дома на перекрестке проспекта Ленина и улицы Шейнкмана. Ранее ледяная глыба падала на женщину с ребенком на улице Куйбышева. Кроме того, ледяная глыба рухнула на голову женщине с крыши мэрии Екатеринбурга.

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