В Екатеринбурге лед с крыши рухнул на беременную женщину

В уральской столице ледяная глыба с крыши дома на улице Горького, 31 упала прямо на голову беременной женщины, которая проходила мимо. Пострадавшая на некоторое время потеряла сознание, позже на скорой помощи ее отвезли в горбольницу № 24.
«Пока ничего не могу сказать о тяжести травмы. Пострадавшую сейчас осматривают в приемном покое», — сообщила «URA.RU» Екатерина Макашина, пресс-секретарь Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга.
Буквально вчера, 18 марта «URA.RU» сообщало о том, что ледяная глыба упала на голову женщины-дворника, убиравшей возле дома на перекрестке проспекта Ленина и улицы Шейнкмана. Ранее ледяная глыба падала на женщину с ребенком на улице Куйбышева. Кроме того, ледяная глыба рухнула на голову женщине с крыши мэрии Екатеринбурга.