На Урале семья умершего экс-полицейского отсудила у медиков крупную сумму

Верх-Исетский суд встал на сторону семьи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга семья бывшего полицейского, 58-летнего Вячеслава Лопатина, выиграла иск к ОКБ № 1 и горбольнице Первоуральска. В общей сложности семья выиграла 800 тысяч рублей, но, возможно, они оспорят решение.

«По решению суда вдова получила 500 тысяч рублей, сын — 300 тысяч. Пасынку Алексею, которого умерший воспитывал с детства, а он, в свою очередь, называл его папой, ничего не присудили, а это несправедливо. Ведь именно Алексей больше всех боролся за жизнь отца, а потом за то, чтобы восторжествовала правда и началось следствие. Предлог — он не родной сын. Возможно, подадим по этому поводу апелляцию», — рассказал «URA.RU» адвокат Роман Качанов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в СКР началась проверка по факту смерти экс-полицейского, которая впоследствии вылилась в уголовное дело. Лопатин 23 года отработал участковым. После операции на брюшную полость его состояние резко ухудшилось и вскоре он умер.