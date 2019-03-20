Из цеха украдены инструменты и оборудование (фото из архива) Фото: Евгений Перевышин

В Екатеринбурге владелец предприятия «УралСпецДеталь» Евгений Перевышин заявил о рейдерском захвате своей компании. Он считает, что ее разворовали его бывшие заместители.

По словам Перевышина, предприятие существует около десяти лет и арендует площади на Уральском дизель-моторном заводе. «Я не могу попасть к себе на производство с декабря 2018 года. Неоднократно вызывал полицию, писал заявления в ОП № 14, но помощи не получил. На сегодняшний день с моего предприятия уже похищено инструментов и оборудования на 5,5 млн рублей, чему я имею подтверждающие документы. Все началось с того, что я узнал, что мой заместитель Валерий Прух, не компаньон, а просто наемный работник, продает наши детали „налево“», — рассказал «URA.RU» Евгений Перевышин.

Начавшиеся разборки привели к остановке работы и возникновению задолженности за аренду. «Из-за это мне закрыли доступ на мое предприятие. Причем Прух и остальные спокойно проходили, работали на моих станках стоимостью от десяти миллионов каждый и куда-то что-то продавали, а меня не пускали. Когда, в конце концов, я попал на территорию, то нашел лишь станки. Все иное оборудование, все инструменты украдены», — добавил мужчина.

«Все восемь заявлений гражданина сейчас приобщены к одному материалу проверки. — заявила „URA.RU“ руководитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Каргаполова. — В настоящее время он [материал проверки] находится в следственном отделе ОП № 14». Телефон Валерия Пруха недоступен.