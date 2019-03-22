В Ханты-Мансийске 22 марта завершился Международный форум «Год языков коренных народов в России», спикерами и участниками которого выступили федеральные и окружные чиновники, а также зарубежные эксперты. Все идеи участников мероприятия будут направлены в ООН.
«В течение двух дней работы международного форума были развернуты секции, посвященные обсуждению лучших практик и проектов по поддержке родных языков, языков коренных малочисленных народов в системе образования, роли науки в сохранении и развитии языков коренных малочисленных народов и многим другим», — говорится в сообщении департамента общественных и внешних связей Югры.
В форуме приняли участие около 500 человек, в том числе заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, а также глава агентства по делам национальностей Игорь Баринов, с которыми личные встречи провела губернатор ХМАО Наталья Комарова.
Как отмечают источники агентства в югорском правительстве, все идеи, прозвучавшие на форуме, будут обработаны и направлены в «Организацию объединенных наций», а также найдут применение на практике в РФ. «Основная делегация чиновников вместе с Бариновым и Магомедовым покинут югорскую столицу уже 22 марта. С собой они увезут в Москву весь полученный на форуме в ХМАО опыт», — резюмирует инсайдер.