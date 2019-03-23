ФСИН разъяснила ситуацию с Лошагиным и «санаторными» условиями в колонии

В ГУ ФСИН по Свердловской области опровергли информацию о «санаторных» условиях в колонии для фотографа Дмитрия Лошагина. Мужчина отбывает десятилетний срок за убийство супруги-модели Юлии Прокопьевой.
«Лошагин отбывал наказание в ИК-54. На момент (перевода в ИК-10) имел одни благодарности и поощрения. Поэтому находился в облегченных условиях — это официальный статус. Таких, как Лошагин — тысячи человек: кто работает, не нарушает дисциплину, оплачивает иски. Когда он этапируется в другое учреждение такого же режима, он получает такие же условия, которые были на прошлом месте отбывания наказания», — заявил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Лошагина в колонии строгого режима есть даже телевизор. Его условия в учреждении назвали «санаторными». Сообщалось, что фотограф практически изолирован от большинства остальных заключенных.
В феврале Лошагина вывезли из ИК-54 в Новой Ляле и доставили в небольшую екатеринбургскую ИК-10, чтобы спасти от изнасилования. Фотограф утверждает, что платил начальнику ИК-54 Сергею Созинову за сексуальную безопасность.