Пенсионный фонд объяснил, как получить пенсию по наследству

Россияне могут распоряжаться накопительной пенсией, которая была сформирована до 2014 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пенсионном фонде рассказали, как получить пенсию по наследству. Если человек скончался до назначения ему накопительной пенсии, правопреемники могут унаследовать его пенсионные накопления. В случае, если накопительная пенсия пополнялась в рамках программы софинансирования или на нее был переведен маткапитал, то стать наследником этих средств можно, даже если погибший побыл пенсионером.

Перенять накопительную пенсию по наследству могут дети, супруги и родители, а также, если их нет, сестры, братья, бабушки, дедушки и внуки, сообщили «Российской газете» в Пенсионном фонде России. Пенсионные накопления, сформированные за счет маткапитала, могут унаследовать супруг, являющийся отцом ребенка или усыновителем, и дети. Чтобы пенсия перешла в наследство, нужно написать заявление в пенсионный фонд, где хранились накопления. Подавать его следует в течение шести месяцев со дня смерти родственника. Однако, даже если правопреемник вдруг пропустил этот срок, он может восстановить его в судебном порядке. Кроме того человек, у которого формируется накопительная пенсия, может заранее назначить ее наследников, написав заявление.

Напомним, что накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года. В настоящее время россияне могут распоряжаться только той частью накопительной пенсии, которая была сформирована до этого времени. Сейчас работодатели делают отчисления на страховую пенсию. Такая приостановка продлится минимум до 2021 года. К этому времени планируется принять закон об индивидуальном пенсионном капитале. Согласно ему отчисления будут делать сами работники.