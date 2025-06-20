Греф отдал управление банком конкуренции

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что реальное управление акционерным обществом осуществляется не им лично, а рыночной конкуренцией. По мнению Грефа, именно конкуренция является ключевым фактором, определяющим успех крупных корпораций.
«Есть иллюзия того, что я управляю Сбербанком. Это иллюзия. Сбербанком управляет рынок, рыночная конкуренция», — заявил Греф в беседе с журналистами в кулуарах ПМЭФ. Он порекомендовал представителям СМИ оценить показатели банка, чтобы увидеть «где хорошо, а где не очень». Греф также отметил, что к конкурентам нужно относиться уважительно.
Ранее Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме уже высказывал мнение о влиянии рыночных факторов на деятельность Сбербанка, в частности, прогнозируя снижение ключевой ставки до 15–16% к концу 2025 года и отмечая, что траектория изменений зависит от макроэкономических условий. В апреле 2025 года банк также ожидал смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и постепенного снижения ставки.
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