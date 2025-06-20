Владелец Zara назвал условие для возвращения в Россию

Генеральный директор испанской компании Inditex (владеет брендами одежды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear и другими) Оскар Гарсия Масейрас рассказал, что в настоящее время компания не видит благоприятных условий, способствующих возвращению бизнеса в Россию. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
«Конечно, это не те условия, которые есть сейчас [для возвращения компании в Россию]. Но на данный момент условия определенно неподходящие», — сказал Масейрас. Его слова публикует Financial Times.
Он отметил, что вопрос о возвращении в Россию может быть рассмотрен лишь тогда, когда геополитическая ситуация станет более благоприятной. Перед выходом компании с российского рынка на долю России приходилось 8,5% глобальной выручки Inditex.
Ранее Inditex, как и многие другие западные компании, приостановила деятельность в России в 2022 году из-за введения антироссийских санкций и ухудшения геополитической обстановки. По данным Союза торговых центров, представители Inditex неофициально изучали возможности возвращения, однако официальных заявлений компания не делала. Возвращение иностранных брендов на российский рынок сейчас осложнено требованиями властей, конкуренцией с новыми игроками и сохраняющимися санкциями.
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