Захарова: в Германии нашли более 100 украинских детей, якобы «похищенных» РФ

Больше сотни детей, которых Украина объявляла якобы «похищенных» Россией, были обнаружены на территории Германии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной борьбе с фейками.
«Более ста детей, которые приписывали России в качестве похищенных, нашлись в Германии», — заявила Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что страны Северной Европы не располагают точными данными о количестве пропавших украинских детей на своей территории. Польша выражает обеспокоенность тем, что тысячи украинских детей, пересекших границу и изначально зафиксированных властями, перестали посещать школы, и их местонахождение неизвестно. Захарова также отметила, что в ряде европейских государств детей изымают из украинских семей и передают под опеку других лиц или социальных служб.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркивала, что российские власти не причастны к похищению украинских детей и не удерживают их на территории страны. Она отмечала, что в случае установления опекунов или родственников дети с Украины, оказавшиеся в России из-за конфликта, передаются им, а выдвигаемые против Москвы обвинения не имеют доказательной базы.
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