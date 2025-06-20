The Guardian: сын Нетаньяху останется холостяком из-за конфликта с Ираном

Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху второй раз отменяет свадьбу. Такое решение было принято из-за конфликта Израиля и Ирана. Сам израильский политик заявил, что его семья «несет личную цену».
«Каждый из нас несет личную цену, и моя семья не была исключением. Это уже второй раз, когда мой сын Авнер отменяет свадьбу из-за ракетных угроз. Это личная цена и для его невесты, и я должен сказать, что моя дорогая жена — герой, и она несет личную цену». — сказал Нетаньяху журналистам. Его заявление цитирует The Guardian.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев». В ее рамках ударам подверглись военные и ядерные объекты Ирана.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху откладывал проведение крупной военной операции против ядерной инфраструктуры Ирана, однако в ночь на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по объектам в Натанзе, Тегеране и Керманшахе. Решение о начале операции было принято после консультаций с военным руководством страны. Обострение конфликта с Ираном напрямую повлияло на личную жизнь семьи Нетаньяху.
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