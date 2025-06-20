«Некрасиво поступили»: генпрокурор заявил о жестком контроле за возвращающимися западными компаниями

Генпрокуратура возьмет под контроль возвращение иностранного бизнеса
© Служба новостей «URA.RU»
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Краснов пообещал жестко следить за возвращением западных компаний
Краснов пообещал жестко следить за возвращением западных компаний Фото:

Генеральная прокуратура России будет следить за условиями возвращения иностранного бизнеса в РФ. Об этом рассказал генпрокурор Игорь Краснов.

«Мы будем внимательнее следить за действиями правительства, как кто будет приходить», — передает слова Краснова ТАСС. Он добавил, что важно, чтобы права российских предпринимателей не нарушались и условия их работы оставались конкурентоспособными. Также он отметил, что иностранные компании, покинувшие рынок, «поступили некрасиво».

Согласно заявлению координатора иностранных участников КСИИ Александра Ивлева, восстановление деятельности иностранных компаний в России ожидается с 2026 года. Некоторые компании уже разрабатывают планы возвращения на рынок, в то время как государства Азии, включая Южную Корею и Японию, а также США, проявляют интерес к этому процессу.

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Генеральная прокуратура России будет следить за условиями возвращения иностранного бизнеса в РФ. Об этом рассказал генпрокурор Игорь Краснов. «Мы будем внимательнее следить за действиями правительства, как кто будет приходить», — передает слова Краснова ТАСС. Он добавил, что важно, чтобы права российских предпринимателей не нарушались и условия их работы оставались конкурентоспособными. Также он отметил, что иностранные компании, покинувшие рынок, «поступили некрасиво». Согласно заявлению координатора иностранных участников КСИИ Александра Ивлева, восстановление деятельности иностранных компаний в России ожидается с 2026 года. Некоторые компании уже разрабатывают планы возвращения на рынок, в то время как государства Азии, включая Южную Корею и Японию, а также США, проявляют интерес к этому процессу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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