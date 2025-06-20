«Некрасиво поступили»: генпрокурор заявил о жестком контроле за возвращающимися западными компаниями

Генеральная прокуратура России будет следить за условиями возвращения иностранного бизнеса в РФ. Об этом рассказал генпрокурор Игорь Краснов.
«Мы будем внимательнее следить за действиями правительства, как кто будет приходить», — передает слова Краснова ТАСС. Он добавил, что важно, чтобы права российских предпринимателей не нарушались и условия их работы оставались конкурентоспособными. Также он отметил, что иностранные компании, покинувшие рынок, «поступили некрасиво».
Согласно заявлению координатора иностранных участников КСИИ Александра Ивлева, восстановление деятельности иностранных компаний в России ожидается с 2026 года. Некоторые компании уже разрабатывают планы возвращения на рынок, в то время как государства Азии, включая Южную Корею и Японию, а также США, проявляют интерес к этому процессу.
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