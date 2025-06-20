Белоусов поздравил бойцов СВО с освобождением Московки в Харьковской области

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Белоусов отметил мужество и храбрость одной из гвардейских бригад в зоне СВО
Белоусов отметил мужество и храбрость одной из гвардейских бригад в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и военнослужащих 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия СССР с освобождением населенного пункта Московка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Белоусов отметил, что подразделение успешно преодолело глубокоэшелонированную оборону противника и проявило высокую эффективность в наступательных действиях. «В тяжелых боях вы неоднократно доказали, что бригада по праву носит почетное наименование „гвардейская“. В результате ваших профессиональных и решительных действий враг понес существенные потери и отступил», — подчеркнул Андрей Белоусов, его слова приводятся в официальном telegram-канале Минобороны.

Глава Минобороны также обратил внимание на то, что 27-я мотострелковая бригада продолжает выполнять задачи на ключевых направлениях и сохраняет преемственность традиций фронтовиков, освобождавших страну в прошлых войнах. Белоусов выразил благодарность личному составу за проявленное мужество и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что соединение и впредь будет достойно служить России и обеспечивать ее безопасность.

Об освобождении Московки в Харьковской области стало известно 20 июня. Всего за прошедшую неделю ВС РФ освободили шесть населенных пунктов

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Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и военнослужащих 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия СССР с освобождением населенного пункта Московка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Белоусов отметил, что подразделение успешно преодолело глубокоэшелонированную оборону противника и проявило высокую эффективность в наступательных действиях. «В тяжелых боях вы неоднократно доказали, что бригада по праву носит почетное наименование „гвардейская“. В результате ваших профессиональных и решительных действий враг понес существенные потери и отступил», — подчеркнул Андрей Белоусов, его слова приводятся в официальном telegram-канале Минобороны. Глава Минобороны также обратил внимание на то, что 27-я мотострелковая бригада продолжает выполнять задачи на ключевых направлениях и сохраняет преемственность традиций фронтовиков, освобождавших страну в прошлых войнах. Белоусов выразил благодарность личному составу за проявленное мужество и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что соединение и впредь будет достойно служить России и обеспечивать ее безопасность. Об освобождении Московки в Харьковской области стало известно 20 июня. Всего за прошедшую неделю ВС РФ освободили шесть населенных пунктов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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