Живущего в США россиянина обвинили в дискредитации ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Живущего в США россиянина обвинили в публикации фейков о событиях в Буче и Изюме
Живущего в США россиянина обвинили в публикации фейков о событиях в Буче и Изюме Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении проживающего в США россиянина Александра Андерсона, которого подозревают в распространении фейков о действиях ВС РФ через социальные сети. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону.

«Андерсон, находясь на территории США, используя запрещенную на территории РФ социальную сеть Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), размещал публикации, содержащие заведомо ложную, негативную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации», — указывается в сообщении УФСБ России по Ростовской области, текст которого передает ТАСС. Кроме того, согласно информации ФСБ, подозреваемый публиковал недостоверные сведения о работе государственных органов на территории Украины в период СВО.

В управлении уточнили, что публикации Андерсона датированы с 14 сентября по 9 декабря 2022 года и касались событий в украинских городах Буча и Изюм. Следователи возбудили уголовное дело заочно по пункту статьи о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время фигурант дела находится за пределами России, на территории США. Расследование продолжается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении проживающего в США россиянина Александра Андерсона, которого подозревают в распространении фейков о действиях ВС РФ через социальные сети. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону. «Андерсон, находясь на территории США, используя запрещенную на территории РФ социальную сеть Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), размещал публикации, содержащие заведомо ложную, негативную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации», — указывается в сообщении УФСБ России по Ростовской области, текст которого передает ТАСС. Кроме того, согласно информации ФСБ, подозреваемый публиковал недостоверные сведения о работе государственных органов на территории Украины в период СВО. В управлении уточнили, что публикации Андерсона датированы с 14 сентября по 9 декабря 2022 года и касались событий в украинских городах Буча и Изюм. Следователи возбудили уголовное дело заочно по пункту статьи о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время фигурант дела находится за пределами России, на территории США. Расследование продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...