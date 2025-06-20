Живущего в США россиянина обвинили в дискредитации ВС РФ

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении проживающего в США россиянина Александра Андерсона, которого подозревают в распространении фейков о действиях ВС РФ через социальные сети. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону.
«Андерсон, находясь на территории США, используя запрещенную на территории РФ социальную сеть Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), размещал публикации, содержащие заведомо ложную, негативную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации», — указывается в сообщении УФСБ России по Ростовской области, текст которого передает ТАСС. Кроме того, согласно информации ФСБ, подозреваемый публиковал недостоверные сведения о работе государственных органов на территории Украины в период СВО.
В управлении уточнили, что публикации Андерсона датированы с 14 сентября по 9 декабря 2022 года и касались событий в украинских городах Буча и Изюм. Следователи возбудили уголовное дело заочно по пункту статьи о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время фигурант дела находится за пределами России, на территории США. Расследование продолжается.
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