У свердловского государственного поставщика лекарств появился директор

Новым директором государственного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» стал Андрей Попов. Об этом сообщили в министерстве по управлению госимуществом региона.
Конкурс на замещение должности директора состоялся на заседании Межведомственной комиссии по эффективности управления госсобственностью Свердловской области. Попов с сентября прошлого года исполнял обязанности директора ГУП «Фармация», а до этого был директором по развитию АО «Многофункциональный медицинский центр». С 2014 по 2017 год он работал помощником первого заместителя председателя свердловского правительства.
Предыдущий директор ГУП «Фармация» Наталья Обухова была уволена в сентябре 2018 года «в связи с ухудшением показателей» работы предприятия — речь шла об убытках в миллионы рублей. «Фармация» является одним из крупнейших в области поставщиком лекарств в регионе.