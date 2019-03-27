26 марта 2019

У свердловского государственного поставщика лекарств появился директор

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 12:59
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Пресс-конференция по процессу разорения ГУП СО Фармация. Екатеринбург, аптека, гуп со фармация, продажа лекарств
Предприятие лишилось директора в сентябре 2018 годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым директором государственного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» стал Андрей Попов. Об этом сообщили в министерстве по управлению госимуществом региона.

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Конкурс на замещение должности директора состоялся на заседании Межведомственной комиссии по эффективности управления госсобственностью Свердловской области. Попов с сентября прошлого года исполнял обязанности директора ГУП «Фармация», а до этого был директором по развитию АО «Многофункциональный медицинский центр». С 2014 по 2017 год он работал помощником первого заместителя председателя свердловского правительства.

Предыдущий директор ГУП «Фармация» Наталья Обухова была уволена в сентябре 2018 года «в связи с ухудшением показателей» работы предприятия — речь шла об убытках в миллионы рублей. «Фармация» является одним из крупнейших в области поставщиком лекарств в регионе.

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