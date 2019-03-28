27 марта 2019

Шипулин рассказал, каким будет спорткомплекс его имени

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 12:11
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Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2019». Свердловская область, Нижний Тагил , лыжня россии, шипулин антон
По словам Шипулина, спортцентр разместится на Московском трактеФото: Анна Майорова © URA.RU

Новый многофункциональный спортивный центр, который будет назван в честь бывшего биатлониста Антона Шипулина, будет предназначен для занятий 30 видами спорта. Его смогут посещать все жители Екатеринбурга, рассказал сам спортсмен агентству ТАСС.

«Мы готовим центр, в том числе под международные соревнования, но и планируем, что это будет достояние населения, куда люди смогут просто приехать, покататься на лыжах, поиграть в футбол, в хоккей, поплавать в бассейне», — отметил Шипулин. По его словам, будущий спортцентр можно назвать уникальным за счет его обширной направленности. Экс-биатлонист добавил, что центр его имени появится в пригороде Екатеринбурга — на Московском тракте.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что центр находится в стадии проектирования. «Будут комплексы для лыж, для игровых видов спорта, там будут гостиницы и техническое сопровождение», — рассказал глава региона.

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