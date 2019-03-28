Шипулин рассказал, каким будет спорткомплекс его имени

Новый многофункциональный спортивный центр, который будет назван в честь бывшего биатлониста Антона Шипулина, будет предназначен для занятий 30 видами спорта. Его смогут посещать все жители Екатеринбурга, рассказал сам спортсмен агентству ТАСС.
«Мы готовим центр, в том числе под международные соревнования, но и планируем, что это будет достояние населения, куда люди смогут просто приехать, покататься на лыжах, поиграть в футбол, в хоккей, поплавать в бассейне», — отметил Шипулин. По его словам, будущий спортцентр можно назвать уникальным за счет его обширной направленности. Экс-биатлонист добавил, что центр его имени появится в пригороде Екатеринбурга — на Московском тракте.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что центр находится в стадии проектирования. «Будут комплексы для лыж, для игровых видов спорта, там будут гостиницы и техническое сопровождение», — рассказал глава региона.