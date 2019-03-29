Умер известный пермский археолог

Археолог изучал историю Прикамья Фото: Григорий Головчанский, Facebook

В Перми ушел из жизни глава Камской археологической экспедиции доцент Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Мельничук. Об этом сообщили его коллеги по учебному заведению в Facebook.

«Умер Андрей Фёдорович Мельничук», — говорится на странице Григория Головчанского в Facebook. «Светлая память», «Очень печально. Вроде еще рано было ему. Мне кажется, что Мелу еще и 60 на было. Хороший был археолог о человек», — написали Надежда Волокитина и Леонид Куколев в комментариях к записи.

Историк-археолог скончался на 66 году жизни. После окончания исторического факультета в 1979 году в Перми он работал преподавателем, а затем доцентом. Позже он руководил Камской археологической экспедицией. С 2001 года стал ее научным консультантом, пишет «Аргументы и Факты Пермь».

Мельничук являлся автором более 100 научных статей. Археолог исследовал памятники средневековья и нового времени в Перми, Березниках, Соликамске, Чердыни и Кунгуре.