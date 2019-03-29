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В Перми на мужчину рухнула ледяная глыба с крыши. ФОТО

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 20:29
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Конструктивизм. Клипарт. Екатеринбург, сосульки, окно
ЧП произошло на улице КуйбышеваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми на мужчину с крыши дома упала глыба льда. Инцидент произошел в вечернее время на улице Куйбышева у пятиэтажного здания №51. По словам очевидцев, пострадавшему вызвали скорую помощь.

«На мужчину упали глыбы льда по адресу Куйбышева, 51. Лежит в крови. Вызвали скорую», — говорится в сообщении в группе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте». В комментариях к записи пользователи сети выразили сочувствие пострадавшему. «Просто слов нет. Надеюсь с ним все будет в порядке, а управляшку засудят», «Напишите состояние человека, переживаю», — написали Леночка Карпова и Ксения Отинова. В ГУ МВД России по Пермскому краю «URA.RU» пообещали позже прокомментировать ситуацию.

По данным 59.ru, глыба льда упала на 23-летнего мужчину, который в тот момент гулял с девушкой. Удар пришелся на спину. Пострадавшего госпитализировали. Место инцидента огородили лентой. Коммунальщики поднялись на крышу, чтобы осмотреть ее.

Фото: группа «Подслушано Пермь», «ВКонтакте»

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