В Перми на мужчину с крыши дома упала глыба льда. Инцидент произошел в вечернее время на улице Куйбышева у пятиэтажного здания №51. По словам очевидцев, пострадавшему вызвали скорую помощь.
«На мужчину упали глыбы льда по адресу Куйбышева, 51. Лежит в крови. Вызвали скорую», — говорится в сообщении в группе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте». В комментариях к записи пользователи сети выразили сочувствие пострадавшему. «Просто слов нет. Надеюсь с ним все будет в порядке, а управляшку засудят», «Напишите состояние человека, переживаю», — написали Леночка Карпова и Ксения Отинова. В ГУ МВД России по Пермскому краю «URA.RU» пообещали позже прокомментировать ситуацию.
По данным 59.ru, глыба льда упала на 23-летнего мужчину, который в тот момент гулял с девушкой. Удар пришелся на спину. Пострадавшего госпитализировали. Место инцидента огородили лентой. Коммунальщики поднялись на крышу, чтобы осмотреть ее.