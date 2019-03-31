Опубликовано видео испытаний нового российского дрона-перехватчика Foxtrot Alpha. Он летает хвостом вперед и может перехватывать воздушные движущиеся цели. Беспилотник уже вызвал множество восторженных отзывов в иностранных СМИ.
«Западные журналисты новый беспилотник-перехватчик России Foxtrot Alpha уже прозвали „летающим кошмаром“», — уточняет РЕН ТВ. Также иностранные специалисты обратили внимание на то, что российских дрон взлетает и садится «сидя на хвосте». Судя по кадрам с испытаний, беспилотник летает практически хвостом вперед: его передние крылья гораздо уже и короче, чем хвостовые. Задние крылья оснащены двумя пропеллерами, как у обычных дронов.
Беспилотник вооружен автоматическим карабином «Вепрь». Во время испытаний дрон поразил из этого оружия две цели: поднимающийся в небо воздушный шарик и быстро движущийся беспилотник условного противника. После попадания по целям дрон сделал несколько «победных» выстрелов в воздух и приземлился.
Ранее свой ударный беспилотник представил легендарный концерн «Калашников». На оружейном предприятии пообещали, что новый дрон «изменит мир так же, как АК-47».