Новое российское оружие на Западе окрестили «летающим кошмаром». ВИДЕО

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 20:20
Размер текста
-
17
+
Парад Победы. Екатеринбург, военные, подготовка, помывка, беспилотник, мытье машины
Российский беспилотник оценили западные эксперты (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опубликовано видео испытаний нового российского дрона-перехватчика Foxtrot Alpha. Он летает хвостом вперед и может перехватывать воздушные движущиеся цели. Беспилотник уже вызвал множество восторженных отзывов в иностранных СМИ.

«Западные журналисты новый беспилотник-перехватчик России Foxtrot Alpha уже прозвали „летающим кошмаром“», — уточняет РЕН ТВ. Также иностранные специалисты обратили внимание на то, что российских дрон взлетает и садится «сидя на хвосте». Судя по кадрам с испытаний, беспилотник летает практически хвостом вперед: его передние крылья гораздо уже и короче, чем хвостовые. Задние крылья оснащены двумя пропеллерами, как у обычных дронов.

Беспилотник вооружен автоматическим карабином «Вепрь». Во время испытаний дрон поразил из этого оружия две цели: поднимающийся в небо воздушный шарик и быстро движущийся беспилотник условного противника. После попадания по целям дрон сделал несколько «победных» выстрелов в воздух и приземлился.

Ранее свой ударный беспилотник представил легендарный концерн «Калашников». На оружейном предприятии пообещали, что новый дрон «изменит мир так же, как АК-47».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...