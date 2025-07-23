На экс-мэра Керчи завели еще три дела

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Бывшего чиновника арестовали на два месяца
Бывшего чиновника арестовали на два месяца Фото:

В отношении бывшего главы администрации города Керчь Святослава Брусакова возбуждены еще три уголовных дела. Изначально бывший чиновник задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

«В производстве следственного отдела УМВД России по городу Керчи находятся еще три уголовных дела, возбужденных в отношении Брусакова С.А. по статьям „Превышение должностных полномочий“, „Злоупотребление должностными полномочиями“), а также по части 1 статьи 285 УК РФ», — говорится в материалах дела. С ними ознакомились РИА Новости. 

Брусаков задержан в мае 2025 года. Экс-мэр заключен под стражу на два месяца. Он проходит по делу, связанного с распоряжением землей муниципалитета. Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года. Ей предшествовала публичная критика со стороны главы Республики Крым Сергея Аксенова, который выразил недовольство состоянием дел в городе.

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В отношении бывшего главы администрации города Керчь Святослава Брусакова возбуждены еще три уголовных дела. Изначально бывший чиновник задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. «В производстве следственного отдела УМВД России по городу Керчи находятся еще три уголовных дела, возбужденных в отношении Брусакова С.А. по статьям „Превышение должностных полномочий“, „Злоупотребление должностными полномочиями“), а также по части 1 статьи 285 УК РФ», — говорится в материалах дела. С ними ознакомились РИА Новости.  Брусаков задержан в мае 2025 года. Экс-мэр заключен под стражу на два месяца. Он проходит по делу, связанного с распоряжением землей муниципалитета. Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года. Ей предшествовала публичная критика со стороны главы Республики Крым Сергея Аксенова, который выразил недовольство состоянием дел в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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