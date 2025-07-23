В офисе Обамы ответили на обвинения Трампа в госизмене

Представитель Обамы Роденбуш назвал выдвинутые Трампом обвинения нелепыми
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Команда Обамы назвала обвинения Трампа в фальсификации выборов 2016 года нелепыми
Команда Обамы назвала обвинения Трампа в фальсификации выборов 2016 года нелепыми Фото:

Обвинения нынешнего американского лидера Дональда Трампа в адрес экс-президента Барака Обамы в государственной измене и фальсификации выборов 2016 и 2020 годов абсурдны и являются попыткой отвлечь внимание. Об этом заявил официальный представитель Обамы Патрик Роденбуш.

«Эти странные обвинения нелепы и являются слабой попыткой отвлечь внимание», — заявил Роденбуш в интервью NBC News. Он подчеркнул, что офис Обамы обычно воздерживается от комментариев на заявления Трампа из уважения к институту президентства, но на этот раз сделал исключение из-за «возмутительности» обвинений.

Ранее Дональд Трамп вновь обвинил бывшего президента США Барака Обаму в организации сфабрикованных обвинений о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом он сообщил на своей платформе Truth Social, подчеркнув, что к этому также были причастны бывший президент-демократ Джо Байден и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон. Между тем, директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что у американских властей имеются доказательства, позволяющие выдвинуть обвинения в адрес участников предполагаемого сговора из администрации Обамы в ходе выборной кампании 2016 года, по итогам которой победу одержал Трамп.

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Обвинения нынешнего американского лидера Дональда Трампа в адрес экс-президента Барака Обамы в государственной измене и фальсификации выборов 2016 и 2020 годов абсурдны и являются попыткой отвлечь внимание. Об этом заявил официальный представитель Обамы Патрик Роденбуш. «Эти странные обвинения нелепы и являются слабой попыткой отвлечь внимание», — заявил Роденбуш в интервью NBC News. Он подчеркнул, что офис Обамы обычно воздерживается от комментариев на заявления Трампа из уважения к институту президентства, но на этот раз сделал исключение из-за «возмутительности» обвинений. Ранее Дональд Трамп вновь обвинил бывшего президента США Барака Обаму в организации сфабрикованных обвинений о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом он сообщил на своей платформе Truth Social, подчеркнув, что к этому также были причастны бывший президент-демократ Джо Байден и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон. Между тем, директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что у американских властей имеются доказательства, позволяющие выдвинуть обвинения в адрес участников предполагаемого сговора из администрации Обамы в ходе выборной кампании 2016 года, по итогам которой победу одержал Трамп.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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